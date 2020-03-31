 استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب كورونا - بوابة الشروق
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استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 4:54 م

كشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الألمان يؤيدون إلغاء كاملا أو إرجاء للفعاليات الرياضية الكبيرة في ظل أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن نسبة من يؤيدون ذلك بين كبار السن فوق 55 عاما بلغت 82%، مقابل 52% للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما.

وذكرت نسبة 7% فقط أنها ترغب في أن تستمر غالبية الفعاليات الرياضية حتى ولو كانت بدون جمهور. وقد بلغت نسبة مؤيدي ذلك حتى سن 34 عاما ما يتراوح بين 13 و 14%، 2% فقط لمن هم فوق 55 عاما.

وناشد ثلث الذين شملهم الاستطلاع إرجاء الفعاليات الرياضية لحين انتهاء الأزمة.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 20 حتى 23 مارس الجاري 2035 ألمانيا فوق 18 عاما.


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