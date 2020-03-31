وزير الخارجية الكويتي ومدير الصحة العالمية يبحثان تداعيات تفشي كورونا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة، جراء تداعيات تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي مع مدير منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن وزير الخارجية الكويتي، جدد - خلال الاتصال الهاتفي - موقف الكويت الداعي لأهمية تضافر الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الوباء، والدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في ذلك.