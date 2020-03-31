السويد تتوقع تباطؤا اقتصاديا في ظل أزمة كورونا

صرحت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الثلاثاء، بأن بلادها تتوقع ركودا اقتصاديا، مثلها مثل دول العالم، بسبب فيروس كورونا، واصفة الوضع بأنه "شديد الخطورة".

وقالت إن الوضع يمثل "صدمة مشتركة لكل من العرض والطلب".

وأوضحت أندرسون، أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للسويد هذا العام بنسبة 4%، وهو نفس مستوى التراجع المسجل خلال الأزمة المالية عام 2008.

وقالت أندرسون، في مؤتمر صحفي، إنه "من المتوقع أن تحتاج مرحلة التعافي لعدة سنوات"، كما من المحتل أن ترتفع البطالة في السويد إلى نحو 9%.

وذكرت أن التوقعات غير موثوقة تماما، ولكنها تستند إلى تحليلات لكيفية أداء الاقتصاد خلال الأزمات السابقة.

وتعود حالة عدم اليقين إلى الغموض بشأن تطور وباء كورونا، إلى جانب التدابير التي تتخذها مختلف الدول لوقف انتشار الفيروس ودعم اقتصاداتها.