حذرت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، من أن إطلاق النكات بشأن فيروس كورونا، بمناسبة "كذبة أبريل"، هو أمر يعاقب عليه قانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام.

ونشرت إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، رسما بيانيا على حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه "إنه من المخالف للقانون أن يدعي أي شخص إصابته بكورونا في يوم كذبة أبريل هذا العام".

وجاء في النص المصاحب للمنشور الوارد على موقع "تويتر": "يعاني الناس في أنحاء العالم من تفشي كورونا، وهو سبب كاف لضرورة أن يكون الناس أكثر مراعاة، وألا يستخدموا ذلك كمقلب أو مزحة".

وكانت الحكومة التايلاندية أعلنت حالة الطوارئ التي صارت سارية يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 من أبريل على الأقل، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد وقف انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات التايلاندية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الاصابة بالفيروس إلى 1651 حالة، وحالات الوفاة إلى 10 حالات.