الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعتزمان التعاون لمكافحة كورونا

أعلن الكرملين -اليوم الثلاثاء- أن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة النقاشات العملية حول سبل التعاون بين الجانبين لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بينهما أمس.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيسين بحثا "هذه القضية، كما بحثا أهمية التعاون الدولي. وستستمر المناقشة العملية لهذه القضية على مستوى فرق العمل وفقا لما اتفق عليه الرئيسان".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله إن المحادثة بين بوتين وترامب "كانت هائلة إلى حد ما من حيث المضمون والطول"، موضحا أنه "تم تبادل المعلومات بشكل مفصل للغاية فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذها البلدان لمكافحة فيروس كورونا".