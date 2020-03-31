الكويت تتسلم رسميا ناقلة منتجات بترولية جديدة

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أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية علي شهاب، اليوم الثلاثاء، تسلم الشركة رسميا ناقلة المنتجات البترولية "اليمامة" من شركة "هيونداي ميبو دوكيارد" الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم عن شهاب قوله إن تسلم الناقلة يأتي استكمالا لمشاريع البناء الجديدة ضمن خطة المرحلة الرابعة لتطوير الأسطول وتشمل مشاريع بناء ثماني ناقلات مختلفة الأحجام والأنواع لهذه الخطة حسب العقد الذي تم توقيعه في 24 أبريل 2018 مع الشركة الكورية.

وذكر أنه مع تسلم اليمامة أصبح عدد أسطول ناقلات الشركة 29 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض تلبي الاحتياجات الاستراتيجية وخطط التسويق العالمية لمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح أنه تم بناء ناقلة اليمامة وفق الاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية الخاصة بحماية البيئة والموفرة للطاقة بغية الحد من التلوث وتقييد نسب الانبعاثات الناتجة من عمليات تشغيل.