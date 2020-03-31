الإمارات: تعليق العمل بالتصاريح والتطبيقات للمركبات خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني

قررت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بالتصاريح والبرامج والتطبيقات للمركبات كافة، طوال فترة برنامج التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم وتحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة؛ لمواجهة فيروس كورونا بما يحقق المصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وتهيب وزارة الداخلية الشعب الإماراتي بالبقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية الدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، والتي تشمل قطاع الطاقة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع العسكري.

وتضمنت القطاعات الحيوية قطاع البريد، والشحن، والأدوية، والمياه والأغذية، إضافة إلى قطاع الطيران المدني والمطارات والجوازات، والقطاع المالي والمصرفي، فضلاً عن قطاع الإعلام الحكومي، والخدمات الذي تشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.