محافظة بني سويف: تسجيل بيانات 72 مواطن لتلقى طلبات دعم الفئات المتضررة من كورونا

أعلنت محافظة بني سويف أنه تم"اليوم الاثنين"استقبال وتسجيل بيانات 72 ممن قاموا بالاتصال على الرقم (2126615) الذي خصصته المحافظة بمديرية القوى العاملة،لتلقى وتسجيل البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة "المسجلة بقاعدة البيانات "أو الفئات المتضررة من تأثير قرارات الحكومة الأخيرة بغلق بعض الأنشطة التجارية والحرفية،ضمن إجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية لمجابهة فيروس كورونا،للحصول على منحة الوزارة المقدمة لمعاونتهم في تخطي هذه الفترة ،وأيضا الاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة وفقا للجنة دعم هذه الفئات التي تضم الوزارات المعن

من جانبه أشار محمد طلعت مدير عام القوى العاملة إلى أن المديرية قد بدأت " اليوم" من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا في تلقى الاتصالات من العمالة غير المنتظمة،حيث يتم استقبال الاتصالات من خلال الموظفين المختصين وتسجيل البيانات (الاسم ،الرقم القومي...) ،وتسجيلها على موقع الوزارة،وذلك بهدف التخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال والسفر لمقر المديرية،فضلا عن منع التزاحم أو التكدسات الذي يمكن أن تترتب على توافد المواطينن على مقر المديرية لتسجيل بياناتهم

جدير بالذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد وجه مديرية القوى العاملة بتخصيص رقم أرضى بديوان المديرية في إطار التيسير على العمالة غير المنتظمة كوسيلة إضافية بجانب التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي الذي أتاحته الوزارة على شبكة الإنترنت www.manpower.gov.eg ،وذلك مراعاة لتفاوت المستوى التعليمي أوالثقافى لبعض المواطنين الذين قد لا تتوافر لديهم خدمة الإنترنت