رئيس بيلاروس يطالب المواطنين بالاستمرار في العمل على الرغم من تفشي كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خفف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، من المخاوف بشأن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حيث طالب المواطنين بالاستمرار في العمل لتعزيز الاقتصاد المتعثر.

قال لوكاشينكو، في اجتماع بالعاصمة مينسك: "المواطنون سوف يموتون من البطالة والجوع وليس فيروس كورونا".

ويسعى لوكاشينكو، الذي ترأس بيلاروس خلال الربع قرن الماضي، لإعادة انتخابه لفترة سادسة خلال الأشهر المقبلة.

وقال إنه ليس هناك حاجة لإرجاء الانتخابات المقررة في أغسطس المقبل، مضيفا: "أكبر مشكلة هى الاقتصاد، علينا أن نعمل ونهرب من هذه الأزمة".

ويُذكر أن الاقتصاد العالمي يعاني من تقليص التبادل التجاري في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث أدت إجراءات الحجر الصحي حول العالم لبقاء القوة العاملة في المنازل.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيلاروس 150 حالة.