اليويفا يفرض غرامات بالجملة على ليفربول وكبار أندية إنجلتر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، معاقبة ليفربول وكبار أندية إنجلترا، على خلفية وقائع مختلفة في مبارياتهم الأخيرة بمسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن يويفا قرر معاقبة ليفربول بقيمة 3,250 يورو «2838 جنيه إسترليني» بسبب إشعال جماهيره ألعاب النارية في ملعب آنفيلد خلال مباراته أمام أتلتيكو مدريد والتي أقيمت ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الإسباني (3 – 2 ).

كما تقرر معاقبة أتلتيكو مدريد، بسبب غلقه لممرات الملعب في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب "واند ميتروبليتانو" قبل مواجهة الإياب بنحو 3 أسابيع، وأرغمه بدفع 24000 يورو «21000 جنيه إسترليني» بسبب غلق ممرات الملعب في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعاقب أيضا "يويفا"، كل من توتنهام ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، حيث قرر تغريم «السبيرز» بـ20000 يورو، بسبب تأخيره لانطلاق مباراته أمام لايبزيج في دور الـ16 من التشامبيونز.

وأشار أيضا الاتحاد الأوروبي، إلى أنه غرم مانشستر سيتي، 3000 يورو، لأن حجم الرعاية على قميص تدريبات لاعبى السيتي كان كبيرا، قبل مواجهة ريال مدريد.

كما تقرر أيضا، معاقبة ثنائي إنجلترا في بطولة الدوري الأوروبي، حيث فرض "يويفا" عقوبة على مانشستر يونايتد قدرها 12000 يورو بسبب غلقه الممرات العامة في مباراة الدوري الأوروبي على أرضه أمام كلوب بروج، في حين تم توجيه اللوم إلى ولفرهامبتون بقيمة تصل إلى 10000 يورو لتأخيره انطلاق مباراة إسبانيول.

وكان الاتحاد الأوروبي، قرر تعليق مسابقات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بسبب فيروس كورونا، الذي أجتاح دول أوروبا والعالم بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية.