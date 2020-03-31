 محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بإطلاق سراح 300 سجين - بوابة الشروق
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محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بإطلاق سراح 300 سجين

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:46 م

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 300 سجين تقريبا ما بين مواطنين ووافدين و"بدون".

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم أن هذا القرار جاء لتخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي في الظروف الحالية وحرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وأغلقت الكويت المصالح الحكومية والخاصة والحدائق والمولات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا كما أغلقت المساجد وفرضت حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في الكويت إلى 289 حالة.

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