 جامعة دمنهور تتولى تطهير مجمع مواقف محافظة البحيرة - بوابة الشروق
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جامعة دمنهور تتولى تطهير مجمع مواقف محافظة البحيرة

غادة الدسونسى
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:52 ص

قامت جامعة دمنهور برئاسة استاذ دكتور عبيد صالح بالتنسيق مع إدارة موقف مدينة دمنهور فى تعقيم وتطهير مجمع المواقف وما يشتمل عليه من أماكن إنتظار و محلات ومركبات نقل جماعية بالإضافة إلى توزيع ملصقات توعوية للمركبات والمبانى السكنية المحيطة بالمنطقة .

وقد قامت الجامعة بإستخدام ٢٠ مضخة رش لأعمال التطهير بواسطة ٢٠ عامل قد تطوعوا من الجامعة .

واكد صالح ان الجامعة تؤمن بان لها دور كبير فى خدمة المجتمع وأنها بيت خبرة ومرجع علمى متخصص لدعم المحافظة ولتضافر الجهود المبذولة فى تنفيذ خططها وبرامجها و إستكمالا لدورها الفعال فى أعمال التعقيم والتطهير للحد من إنتشار فيروس كورونا بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة من خلال خطة شاملة موضوعة تنفذ في كافة المدن والقرى بجميع أرجاء المحافظة .


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