الاتحاد الأوروبي يزيد مساعدات اللاجئين السوريين بسبب أزمة فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 240 مليون يورو (3ر263 مليون دولار) للاجئين السوريين الذين يعيشون في كل من العراق والأردن ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستساعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية بأن هذه الأموال ستخصص لمجالات مثل المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الأطفال. وأوضح أن هذه الأموال ترفع إجمالي حجم المساعدات الإقليمية للاجئين- بدون الأموال المقدمة إلى تركيا- إلى أكثر من ملياري يورو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، المسؤول عن العلاقات مع دول الجوار "هذه (الأموال) ستساعد في تعزيز مقاومة أولئك الذين يواجهون بالفعل مواقف صعبة من أجل تحسين التعامل مع التحديات المتعددة المرتبطة بفيروس كورونا".

ويجري تخصيص تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا - والذي كان مصدر خلاف مع الدولة التي تستضيف أكبر عدد من النازحين بسبب النزاع السوري - من مصدر تمويل مختلف للمساعدات.

وأضافت المفوضية أن الجزء الأكبر من المساعدات التي تمت الموافقة عليها حديثا - وهي 100 مليون يورو- سيوجه إلى تعزيز قدرة ومقاومة العائلات المحلية واللاجئين السوريين للظروف الصعبة.