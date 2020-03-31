الكرملين: توافق روسي أمريكي على أن الوضع الحالي لأسعار النفط ليس في صالح البلدين

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، وجود توافق روسي أمريكي على أن أسعار النفط الحالية ليست في صالح البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول، بشأن تفاصيل اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب: "روسيا والولايات المتحدة متفقتان على أن الوضع الحالي للأسعار في سوق النفط ليس في صالح البلدين".

ورفض بيسكوف التعليق عما إذا كان من الممكن إجراء مشاورات حول الوضع في سوق النفط بين روسيا والولايات المتحدة والسعودية، وقال في رد على سؤال بهذا الشأن "لا تعليق".

وقال إنه جرى الاتفاق بين الرئيسين على بدء مشاورات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن الوضع في سوق النفط، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان تم تحديد موعد لبدء هذه المشاورات.