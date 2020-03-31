 الحكومة التايلاندية تعزز برنامج المساعدات النقدية للعاملين المتضررين من كورونا - بوابة الشروق
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الحكومة التايلاندية تعزز برنامج المساعدات النقدية للعاملين المتضررين من كورونا

(د ب ا)
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 4:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 4:41 م

قالت متحدثة باسم الحكومة التايلاندية، إنه تم التصديق على تعزيز برنامج المساعدات النقدية لكي يشمل المزيد من العاملين المتضررين من تفشي فيروس كورونا، والذين لا يشملهم صندوق التأمين الاجتماعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة نارومون بينوسينوات القول إن الحكومة سوف تستخدم 45 مليار بات ( 4ر1 مليار دولار) من الموازنة المركزية لتمويل البرنامج خلال شهر أبريل المقبل، وسوف تسعى للحصول على التمويل من مصادر أخرى خلال الأشهرة التالية.

وأوضحت المتحدثة أن البرنامج سوف يشمل 9 ملايين عامل بدلا من 3 ملايين عامل.

وينص البرنامج على أن تمنح الحكومة 5000 بات شهريا للعمال الذين يحق لهم الحصول على مساعدات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو المقبلين.


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