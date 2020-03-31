ماكرون: رصد 4 مليارات يورو لتمويل طلبيات الأدوية والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تعازيه لأهالي ضحايا فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين.

وقال «ماكرون»، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم مما يشهده العالم من ارتفاع في أعداد المصابين والوفيات، إلا أن هناك بارقة أمل، مشيرًا إلى وصول عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى أكثر من 170 ألف حالة.

وأضاف أنه تم رصد 4 مليارات يورو لتمويل طلبيات الأدوية والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الأخرى، مشيرًا إلى وجود نقص بها.

وأوضح أنه سيتم خلال من ثلاثة إلى أربعة أسابيع إنتاج مليون كمامة يوميًا، مضيفًا أنه بحلول نهاية شهر إبريل المقبل سيتم إنتاج 15 مليون قناع طبي أسبوعيًا.