«تعليم المنيا» تبدأ تسليم شرائح التابلت لأولياء أمور طلاب الأول الثانوي

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية بدأت اليوم الثلاثاء، تسليم شرائح بيانات التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية التسع.

وأضاف عزب، أنه تم حل مشكلة تكدس المواطنين أمام السنترالات للحصول على شريحة التابلت، بعد اتفاق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الاتصالات على اختيار مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم شريحة تابلت طلاب الصف الأول الثانوي؛ لمنع التزاحم الذي حدث أمام السنترالات.

ونوه بضرورة ذهاب أولياء الأمور في كل إدارة تعليمية تابع لها الطالب إلى المدرسة المحددة لاستلام الشريحة.

وفي مدرسة سمالوط الثانوية بنين، سُلمت شرائح البيانات للتابلت التعليمي، ويتم قياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيم المدرسة بالمطهرات قبل الدخول.

وأشار وكيل تعليم المنيا، إلى انضباط وانتظام جميع الحضور، والحفاظ على تباعد المسافات بين الحضور لضمان عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.