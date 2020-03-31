ميانمار تعلن تسجيل أول حالة وفاة لديها بفيروس كورونا

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن رجلا مريضا بالسرطان عمر 69 عاما، توفي بعد إصابته بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس في البلاد.

وقالت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، إن المواطن كان قد قضى شهرا في أستراليا لتلقي العلاج الطبي قبل وصوله إلى بلاده عبر سنغافورة في 14 مارس.

وأضافت ان الرجل توفي بمستشفى في يانجون، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الرجل من بين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد. وتم فحص ما يزيد قليلا على 500 شخص من إجمالي سكان ميانمار البالغ تعدادهم 54 مليون نسمة حتى الآن.

يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية المتداعي في ميانمار غير مهيأ لتفشي المرض بشكل كبير، في حين يواجه عدد كبير من العمال في وظائف محفوفة بالمخاطر منخفضة الأجور احتمال المعاناة الشديدة والجوع مع بدء إغلاق الأعمال التجارية.

وتسعى ميانمار جاهدة من أجل عزل آلاف العمال المهاجرين بشكل فعال بعد أن عادوا من تايلاند، وسط عمليات التسريح وحالات إغلاق الحدود التي بدأت تلوح في الأفق الأسبوع الماضي.