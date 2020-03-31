 مجلس النواب الروسي يوافق على احتجاز منتهكي الحجر الصحي لمدة تصل لـ7 أعوام - بوابة الشروق
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مجلس النواب الروسي يوافق على احتجاز منتهكي الحجر الصحي لمدة تصل لـ7 أعوام

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:22 م

صدق مجلس النواب الروسي -اليوم الثلاثاء- على تشريع لاحتجاز منتهكي الحجر الصحي لفترة تصل إلى سبعة أعوام.

وقال مجلس النواب، في بيان، إنه في حال انتهاك شخص لإجراءات الحجر الصحي؛ ما يؤدي لتفشي الفيروس، فإنه يمكن حبس هذا الشخص لمدة عامين.

وأضاف بيان المجلس، أنه في حال أدى انتهاك الحجر لوفاة عدة أشخاص، سوف تصل فترة السجن لسبعة أعوام.

كما أصدر المجلس قرارت بشأن نشر المعلومات، ففي حالة تم نشر معلومات غير صحيحة وتسببت في إيذاء صحة فرد، فانه قد يتم سجن الشخص المسؤول عن نشر هذه المعلومات لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.

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