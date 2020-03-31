أعلن قنصل دولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، تأجيل احتفالية "إحياء الذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد"، التي تنظمها القنصلية العامة لدولة فلسطين سنويا منذ عام 2016 في مكتبة الإسكندرية ودار سيد درويش؛ نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال الدباس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن في هذا اليوم نحيي ذكرى شهداء يوم الأرض وشهداء فلسطين والأمة الذين سقطوا دفاعا عن فلسطين وعروبتها وأرضها.

وأضاف الدباس أن يوم الأرض خالد في أذهاننا وعقولنا، مؤكدا: "أرضنا عرضنا وهويتنا وعنوان بقائنا، ضحى لأجلها مئات آلاف الشهداء والأسرى، باقون في الأرض ما بقي الزعتر والزيتون".

ووجه الدباس تحية إلى الشعب الفلسطيني والرئيس أبو مازن، متمنيا أن تنال فلسطين الاستقلال التام وتكون القدس عاصمة أبدية لها.