نجم الأهلي السابق: أتمنى ألا يلعب عاشور خارج الأهلي

يرى أحمد صديق، نجم النادي الأهلي السابق ومدير أكاديمية النادي في الإمارات حاليًا، إن النادي يتعرض لهجوم غير مبرر بسبب ملف التجديد لرباعي الفريق الكبار، مؤكدًا على أهمية بقاء أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق.

وقال صديق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «حسام عاشور من أبناء القلعة الحمراء وشخصية محترمة للغاية، مجلس الأهلي تعامل معه بحترافية شديدة وأتمنى ألا يلعب عاشور في أي نادي خارج النادي الأهلي»

وأضاف: «الأهلي خيره على جميع اللاعبين والجميع استفاد من اسم وقيمة النادي الأهلي، بمجرد ارتداء التيشيرت الخاص به، وبالنسبة لحسام عاشور لا أريد أن أوجهه ولكن مجلس الأهلي عرض عروض مغرية على عاشور من أجل الاعتزال».

وتابع: «لا أعرف أسباب الهجوم الغير مبرر على مجلس إدارة الأهلي بشأن ملف التجديد للرباعي ومن وجهة نظري أن النادي تعامل باحترافية كبيرة».

وأوضح: «أنا لعبت بأكثر من تيشيرت، واللعب بتيشيرت أخر غير النادي الأهلي، موضوع صعب للغاية».

وأتم: «أحمد فتحي لاعب مهم وقامة كبيرة وبقاءه في صفوف النادي الأهلي أمر ضروري بكل تأكيد».