انخفاض إنتاج السيارات اليابانية في الصين بنسبة 86 % بسبب كورونا

كشفت بيانات صادرة عن شركات صناعة السيارات اليابانية أن إنتاجها في الصين تراجع بنسبة 7ر86 في المائة خلال فبراير الماضى بسب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت العديد من الشركات اليابانية مصانعها في الصين واضطرار العمال للبقاء في منازلهم في ظل القيود التي فرضت على حركة الأفراد من جانب السلطات المحلية.

ومن المتوقع أن تواجه شركات السيارات اليابانية المزيد من التراجع في الانتاج العالمي فى الأشهر المقبلة ، حيث تم إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى لإحداث تباطؤ حاد في الطلب.

وبشكل إجمالى تراجع إنتاج مصانع شركات السيارات الثماني اليابانية الكبرى في الخارج بنسبة 6ر18 فى المائة إلى 14ر1 مليون وحدة بينما تراجع الانتاج في المصانع الموجودة في اليابان بنسبة 8ر10 في المائة إلى 733577 سيارة.