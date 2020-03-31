الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو يحافظ على بريق هذه النسخة الأولمبية

رغم تأجيلها لمدة عام كامل بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد عالميا ، لم تفقد دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو بريقها في اليابان.

ومع استقرار اللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على الموعد الجديد لهذه الدورة الأولمبية في 2021 والذي لم يختلف في تواريخه سوى ليوم واحد عن الموعد المحدد سلفا في 2020 .

وكان مقررا أن تقام هذه النسخة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين ولكنها ستقام بعد التأجيل في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021 ثم تعقبها دورة الألعاب البارالمبية.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية : "البشرية الآن في نفق مظلم. هذه الدورة الأولمبية في طوكيو قد تكون هي الضوء في نهاية هذا النفق".

من جانبه قال فريدهيلم جوليوس بويتشر رئيس الاتحاد الألماني لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة ، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" : "فرصة عظيمة أهدرت".

وأشار بويتشر /73 عاما/ إلى نسبة الرطوبة العالية في هذا الوقت بالعاصمة اليابانية طوكيو والتي قد يكون من الصعب على الرياضيين تحملها ما تسبب في نقل سباق الماراثون الأولمبي إلى مدينة سابورو.

وأضاف بويتشر : "مع كل الاحترام الواجب ومع كل الفرح الذي تأجل بتأجيل هذه الدورة الأولمبية ، أرى أن هذا الجانب أهمل ببساطة" في إشارة إلى أنه كان من الممكن اختيار موعد آخر للأولمبياد في 2021 يكون أكثر ملاءمة للرياضيين.

وكانت ماريسول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترياثلون "تفضل" تأجيل الأولمبياد لوقت آخر بعيدا عن درجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في ذلك التوقيت.

وقالت : "لكننا اتفقنا على أن هذه المواعيد هي الحل الأمثل لكل الرياضات والرياضيين والاتحادات الدولية. ندعم القرار بكل قوانا".

وفيما يتعلق بالحقوق التليفزيونية ذكرت مجموعة "ديسكفري" الإعلامية الأمريكية ، التي تنتمي إليها شبكة "يوروسبورت" مالكة حقوق بث الأولمبياد ، : "نشعر بالسعادة لأـن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اتخذا سريعا مواعيد إقامة الأولمبياد المؤجل. هذا يمنح كل المشاركين أمانا خاصة الرياضيين والمشجعين والشركاء. نتطلع لصيف رياضي رائع في 2021 ".

فيما يخص تأثير قرار التأجيل فقد تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى التي كانت مقررة في أغسطس 2021 بمدينة يوجين الأمريكية إلى 2022 .

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى : "يجب على الجميع أن يتحلوا بالمرونة والقدرة على توفيق الأوضاع. ولتحقيق هذا ، نعمل سويا الآن مع المنظمين لمونديال القوى في أوريجون على اختيار موعد جديد للبطولة في 2022 ".

ويتعين أيضا تعديل موعد بطولة العالم للسباحة والتي كانت مقررة من 16 يوليو إلى أول أغسطس 2021 بمدينة فوكوكا اليابانية.

وأشار الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) إلى أنه سيتشاور الآن مع منظمي مونديال السباحة في فوكوكا "لمراجعة المواعيد المقترحة" كما أكد أنه سيتشاور بهذا الشأن أيضا مع مختلف الأطراف المعنية مثل الرياضيين والمدربين والاتحادات الوطنية وشبكات البث التلفزيوني والرعاة لتحديد الخيار الأفضل".

وبالنسبة لمشاركة النجوم فإنه مع إقامة الأولمبياد في تواريخ مختلفة عما كانت مقررة في 2020 من شأنه حرمان الأولمبياد من بعض النجوم خاصة الرياضيين المحترفين مثل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي ودوري البيسبول ونجوم الجولف والتنس.