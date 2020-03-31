محافظ القاهرة: تجهيز 253 مدرسة لصرف المعاشات

قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه تم تخصيص 253 مدرسة بمختلف أحياء العاصمة، بعد التعقيم والتطهير الجيد، استعدادا لاستقبال المواطنين لصرف المعاشات، اعتبارًا من غدا الأربعاء، بالتعاون مع هيئة البريد فى حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار العديد من الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.