وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 24 حالة، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

وأعلنت الوزارة، مساء اليوم، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602.

وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.