تعافي أول مصاب من فيروس كورونا تماما بالسودان

خرج الإسباني مانويل مارتينيز، من مركز جبرة للطوارئ، مساء اليوم الثلاثاء، كأول شخص يشفى تمامًا من فيروس كورونا في السودان.

ودخل مارتينيز مركز جبرة للطوارئ يوم 18 مارس الجاري، بعد أن شعر بأعراض كورونا، وأبلغه طبيب الأمم المتحدة بالسودان أنه مصاب بفيروس كورونا، وأن نتيجة الفحص كانت موجبة مما يستدعي دخوله الحجز الصحي .

وأشار في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء السودانية: «كانت تلك من أصعب اللحظات، لكن الإنسان حين يدرك وضعه يستطيع التعايش معه، لذلك من المهم بالنسبة لي أن أعرف إنني مصاب حتى أتكيف مع الوضع».

ووصل مارتينيز البالغ من العمر 47 عامًا، إلى السودان قادمًا من دولة الإمارات، وعقب وصوله بيومين شعر بصداع شديد فقام بإبلاغ طبيب الأمم المتحدة بذلك، والذي أكد له بعد الفحص أنه مصاب وأن نتيجة المعمل كانت إيجابية.

ويقول مارتينيز إنه وجد رعاية طبية ممتازة في مركز جبرة بالخرطوم، والذي أبلغه بعد الفحص الدوري، اليوم، أن النتيجة كانت سالبة ليتم تأكيدها مرة أخرى، وأخطرأن بإمكانه الآن مغادرة المركز مع التقيد ببروتوكول المتابعة للأشخاص الذين يتم تعافيهم من الفيروس ويتخطوا جائحة كورونا.

ويضيف الإسباني، الذي كانت تبدوعليه علامات الانفعال، «الأمر لم يكن عناية طبية ممتازة فقط، بل وجدت معاملة إنسانية متميزة من كل الطاقم الطبي بالمركز، والآن أنا في غاية السرور أن أخرج للشمس وأنا في غاية الامتنان للطاقم الطبي وللمستشفى وللسودان».

وينحدر مارتينيز من منطقة اندوليسيا، حيث وصل إلى السودان للعمل مع برنامج الغذاء العالمي، «سأعود إلى منزلي في الخرطوم وأواصل عملي .. الخرطوم أصبحت وطني».