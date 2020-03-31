 هيئة مكافحة الجرائم بألمانيا: هجوم مدينة هاناو الشهر الماضي عنصري - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2020 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

هيئة مكافحة الجرائم بألمانيا: هجوم مدينة هاناو الشهر الماضي عنصري

هجوم هاناو
هجوم هاناو
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 6:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 6:51 م

أعلن رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا أن الهيئة لا تزال تعتبر الهجوم الذي شهدته مدينة هاناو في شباط/فبراير الماضي وراح ضحيته تسعة أشخاص من أصول مهاجرة، هجوما ينطوي على دوافع عنصرية.

وكتب هولجر مونش في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "هيئة مكافحة الجرائم تقيم الجريمة بشكل واضح على أنها يمينية متطرفة. ارتكاب الجريمة يرتكز إلى دوافع عنصرية".

يذكر أن وسائل إعلام ذكرت مؤخرا أن محققي الهيئة يقيمون الواقعة بشكل مختلف حاليا، وذكرت هذه الوسائل أن (منفذ الجريمة) توبياس أر. لم يمر بعملية التطرف اليميني التقليدي، ولم تكن العنصرية النهج المسيطر لنظرته للعالم، ولكنه اختار ضحاياه (من أصول مهاجرة) للحصول على أكبر قدر ممكن من الانتباه لنظريات المؤامرة التي يؤمن بها بشأن الأجهزة الاستخباراتية.

يذكر أن توبياس أر. /43 عاما/ أطلق النار على تسعة من أصول مهاجرة في يوم 19 شباط/فبراير الماضي، ثم تم العثور على جثته وجثة أمه في شقتهما بعد ذلك.

وكان أر. ينشر أفكار غامضة ووجهات نظر عنصرية على الإنترنت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك