مسئول عراقي: تمديد حظر التجوال في البلاد يعتمد على الموقف الوبائي

صرح وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق، حازم الجميلي، بأن قرار تمديد حظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي في المناطق وليس على أعداد الإصابات.

وقال الجميلي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة والبيئة تنفذ برنامجا استراتيجيا وضعته خلية الأزمة يتمثل بالبحث عن بؤر الإصابات في المناطق خلال الأيام العشرة المقبلة، وإذا انخفض عدد الإصابات في المناطق سيكون الحظر إما مناطقيا أو جزئيا، وسيتم اتخاذ القرار بعد المراقبة وعملية البحث عـن البؤر في المناطق حتى موعد انتهاء الحظر في 11 أبريل المقبل".

وذكر أن "نجاح الوزارة في تطويق أزمـة كورونا خلال المرحلة المقبلة يعتمد على تعاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى زوال الوباء".

وأكد الجميلي، أن الجهات الطبية "تخوض حربا حقيقية في مواجهة عدو خفي ويمكن الوقاية منه بمنع الاختلاط والتجمعات الكـبرى والحفاظ على النظافة الشخصية، والأهم من هذا تطبيق المعايير الصحية لمواجهة هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل إلى لقاح له حتى الآن".

واستبعد المسئول العراقي ما يشاع بشأن انحسار انتشار الفيروس عند ارتفاع درجات الحرارة، "وأن هذا الفيروس متجدد ويحتمل أن يطور أدواته لمواجهة الظروف المناخية".

وكانت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت الليلة الماضية أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا بلغت 630 إصابة، بينها 46 حالة وفاة في جميع مدن العراق بما فيها إقليم كردستان العراق.