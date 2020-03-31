الإبراشي عن مداخلته مع كامل الوزير: أنا مش عايز ابقى وزير نقل

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول المداخلة الهاتفية التي أجراها مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالأمس، قائلًا إن «الهدف من عرض مشاهد تزاحم القطارات هو خدمة المجتمع والحرص على مصالح الشعب في ظل أزمة فيروس كورونا».

وأضاف الإبراشي خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، اليوم الاثنين، أنه ليس طامعًا في أي منصب، قائلاً: « أنا مش عايز ابقى وزير نقل».

وأشار إلى أهمية أن التفاعل بين جميع أطراف المجتمع في هذه الظروف، متابعاً: «يجب الابتعاد عن فكرة الاستهداف، وكل ما نناقشه يصب في مصلحة المجتمع والمواطن».

ونشبت مشادة كلامية بين كامل الوزير، وزير النقل، والإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد، حول عرض فيديو لزحام شديد داخل مترو الأنفاق، ما يخالف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث علق وزير النقل بأن الفيديو الذي تم عرضه قديمًا، وتم التقاطه يوم الأربعاء الماضي، في أول ساعة من تطبيق حظر التجوال.