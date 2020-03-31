وزير الداخلية الألماني يناشد الأوساط الصناعية إنتاج أدوات طبية في ظل أزمة كورونا

ناشد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الأوساط الصناعية الألمانية المشاركة في إنتاج الأدوات الطبية اللازمة في ظل أزمة انتشار وباء كورونا حاليا.

وقال زيهوفر اليوم الثلاثاء لبث مباشر لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه من الصائب "الاستفادة من قوة اقتصادنا الشعبي من أجل التغلب على العجز".

وأضاف أنه يجب التعلم من أزمة انتشار وباء كورونا أن يكون هناك تنظيم قانوني يلزم بضرورة أن تكون الأدوية متوفرة في ألمانيا مستقبلا دائما بشكل كاف.

وأشار إلى أنه ليس هناك حاجة لقانون من أجل إشراك شركات أجنبية في إنتاج أجهزة التنفس والمعاطف الواقية والأقنعة الطبية، "لأن هناك بالفعل إحساسا بالمسؤولية الأخلاقية في بلادنا في هذا الشأن".

وردا على سؤال عمّا إذا كان يجب أن تصدر مثل هذه المناشدة للأوساط الصناعية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال زيهوفر: "المستشارة الألمانية لا يمكن أن أفرض عليها أي الخطابات التي يتعين عليها إصدارها".

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة الألمانية عزمها حماية الشركات، التي ستحول نشاطها على المدى القصير لإنتاج الكمامات بسبب أزمة جائحة كورونا، من مخاطر مالية محتملة، وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم في ميونخ: "نحتاج في بلدنا إلى بعض الإنتاجات التي لا بد أن نمهد لها الطريق الآن في كل الأحوال".