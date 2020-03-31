إندونيسيا تطلق سراح 30 ألف سجين لمنع تفشي كورونا في السجون

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أعلنت وزارة العدل الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم إطلاق سراح 30 ألف سجين بشكل مبكر لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.

وذكرت الوزارة في مرسوم أن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة عقوباتهم حتى ديسمبر الماضي سوف يتم إطلاق سراحهم في إطار برامج الاستيعاب وإعادة الدمج.

وأضافت أن النزلاء الأحداث الذين قضوا نصف مدة سجنهم بحلول ديسمبر سوف يتم الإفراج عنهم أيضا.

وتوصم السجون الإندونيسية بالاكتظاظ. وحث نشطاء حقوق الإنسان الحكومة على الإفراج عن السجناء المدانين بتعاطي المخدرات لتخفيف الضغط في السجون خلال الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة أن إندونيسيا سجلت 1528 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء، و136 حالة وفاة.

يُذكر أن العاصمة جاكرتا هي بؤرة لتفشي الوباء، حيث سجلت وحدها 747 حالة إصابة مؤكدة و83 حالة وفاة.

وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء مرسوما بشأن حالة طوارئ صحية وطنية، وأمر بـ"قيود اجتماعية" واسعة النطاق.

وقال: "لقد قررنا خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن خيارنا هو قيود اجتماعية واسعة النطاق".

كما أعلن ويدودو إنه وقع على مرسوم يسمح للحكومة بزيادة الإنفاق لمواجهة الأزمة الصحية وبزيادة عجز ميزانية 2020 إلى 07ر5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد بأن الحكومة سوف تخصص 1ر405 تريليون روبية (25 مليار دولار) إضافية لبرامج السلامة الاجتماعية.