برلماني ألماني يدعو لسرعة استئناف مهمة المراقبة الجوية لبلاده فوق سورية والعراق

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دعا المتحدث باسم شؤون الدفاع بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لسرعة استئناف عملية المراقبة الجوية الألمانية فوق العراق وسورية.

ودعا هنينج أوته إلى ضرورة الإبقاء على هذه القدرة المهمة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامة (داعش)، وذلك بالإشارة إلى إنهاء التفويض الألماني للاستعانة بطائرات الاستطلاع من طراز "تورنادو" اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستسحب الطائرات المقاتلة الألمانية بناء على مطلب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون مع الاتحاد المسيحي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقال أوته: "تعهدت إيطاليا بتولي مسؤولية ذلك، إلا أنني اتفهم تماما في ظل جائحة وباء فيروس كورونا، أن ذلك لن يحدث دون انقطاع... يمكن لألمانيا في أي وقت وعلى مدى قصير استئناف الاستطلاع الجوي الضروري للغاية. يتعين علينا تقديم ذلك لشركائنا".

يذكر أن البرلمان الألماني أقر الأسبوع الماضي تفويضا تكميليا للمهمة تم بداخله وصف مهام جديدة، على سبيل المثال سوف يشغل الجيش الألماني رادارا لمراقبة المجال الجوي وسوف يوفر النقل الجوي للحلفاء.

ومن المتوقع إعادة طائرات تورنادو الألمانية المتمركزة في قاعدة الأزرق العسكرية الأردن، إلى ألمانيا غدا الأربعاء.

وكانت هذه الطائرات قد أقلعت في أخر مهامها يوم السبت الماضي.