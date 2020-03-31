تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، إن الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

بورسعيد 19 28

الإسكندرية 18 22

شرم الشيخ 20 28

أسوان 20 37

كاترين 11 26

الإسماعيلية 19 29