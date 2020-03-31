وزير التعليم العالي: مؤسسات البحث العلمي تضع كافة إمكانياتها لمواجهة كورونا وتذليل كافة العقبات أمام المراكز البحثية



أعلن محمد أحمد، مدير مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يعمل الآن على تحضير لقاح بشري لفيروس كورونا المستجد، وكذلك اختبار مجموعة منتقاه على أساس علمي من الأدوية الموجودة بالسوق المصري ومدى فاعليتها كعلاج للفيروس.

واستعرض خلال شرح تفصيلي على هامش زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمركز القومي للبحوث اليوم، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، موضحا أنه عند ظهور وباء فيروس كورونا تم إعداد المواد التشخيصية وعمل العينة القياسية، ونظرا لارتفاع تكلفة التحاليل، تم إنتاج مواد تشخيصية بتكلفة أقل كثيرا، وذات دقة وحساسية عالية.

وأكد أن المركز يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هذا المركز تم تأسيسه عام ٢٠١٤ بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومنذ ذلك الوقت يعمل المركز على التعرف على فيروسات الإنفلونزا البشرية، حيث يتم إنتاج لقاحات لمواجهة هذه الفيروسات، يتم تغيرها حسب التغير الذي يحدث في الفيروسات.

من جهته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أهمية الجهود البحثية التي تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سواء التابعة لوزارة البحث العلمي أو التابعة للجامعات المصرية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه الباحثين المصريين وتوفير جميع الإمكانيات والأدوات لهم؛ من أجل إتاحة مُناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمي في مواجهة هذه الأزمة.

وتفقد عبدالغفار معرض الاختراعات والابتكارات لكافة الجهات البحثية، والذي أقيم بالمركز القومي للبحوث، والذي يبرز الجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستمع إلى شرح مفصل من الباحثين حول تجاربهم البحثية واختراعاتهم، ووجه بسرعة إنتاج هذه المخترعات وتوفيرها في الأسواق في أقرب وقت ممكن، وتذليل كافة العقبات من أجل سرعة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نظرًا لما يعانيه العالم من نقص في هذه المواد.

وأعرب الوزير عن تقديره لكافة علماء وباحثي مصر الذين لا يبخلون بجهودهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لجهود منظومة البحث العلمي.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للوزارة.