 تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7% وسط تفشي كورونا - بوابة الشروق
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تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7% وسط تفشي كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:45 م

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 7ر0% في مارس، وفقا لتقدير رسمي نشر اليوم الثلاثاء، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.

وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 3ر4% على أساس سنوي في مارس.

وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي – مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبا مثل أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ – 1% هذا الشهر.

وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.

وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا، حيث انخفض إلى 2ر1%.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو "4ر823 مليار دولار" استجابة للأزمة.

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