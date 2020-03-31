«سيمنس» تحصل على تصريح أمريكي باستخدام نظامها في تحليل غازات الدم لمرضى كورونا

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حصلت مجموعة "سيمنس هيلثنيرز" الألمانية للتقنيات الطبية على تصريح من هيئة الصحة الأمريكية (إف دي إيه) باستخدام أحدث أنظمتها في تحليل غازات الدم خلال معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء، في مدينة إرلانجن الألمانية، أن هذا النظام يمثل أداة مهمة في مكافحة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات المجموعة، تساعد نتائج نظام التحليل في معالجة المرضى المصابين بالفيروس وفي مراقبة ضيق التنفس، وأوضحت المجموعة أن اختبارات غاز الدم تُجرى على نحو دوري للمصابين بأمراض تنفسية.

ويباع هذا النظام في الأسواق الأوروبية منذ أغسطس الماضي، وتوضح اختبارات غازات الدم توزيع غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم.