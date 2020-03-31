الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 716 حالة و44 وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 716 حالة إصابة، و44 حالة وفاة.

وقال فورار - في تصريحات له اليوم - إنه تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 46 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضي حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري يوم الجمعة الماضي مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.