الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول رئيس هيئة الأركان في عزل ذاتي بسبب كورونا

أعلن احتلال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي دخل في عزل ذاتي بعدما تأكدت إصابة أحد قادة الجيش بفيروس كورونا.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر،: "عقد رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل 10 أيام. وقد تأكد اليوم أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مريض بكورونا. لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف: "رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، ولا يعاني أية أعراض، وسيتم فحصه قريبا".

وأوضح أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات كانا حاضرين في الجلسة وبالتالي سيدخلان أيضا الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.