كامل الوزير يتابع نقل ركاب 3 قطارات سكة حديد وصلت خلال حظر التجول

تابع وزير النقل كامل الوزير، مساء أمس الاثنين، وصول ركاب 3 قطارات سكة حديد إلى محطة مصر برمسيس خلال توقيت الحظر، نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار حظر التجوال.

ووقف الوزير على نقل ركاب قطارات رقم 159 المميز الذي وصل محطة مصر قادما من الأقصر الساعة 19.50 وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 23.00 وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساء.

وتم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بحسب بيان لوزارة النقل.