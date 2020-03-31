دافع ريني فايلر، المدير الفني للأهلي عن قراره بإشراك محمود عبد المنعم كهربا خلال مباراة السوبر الأخيرة ضد الزمالك رغم حساسية موقف اللاعب.

قال فايلر عبر قناة أون تايم سبورتس "أحترم كل العوامل المحيطة بكرة القدم، لكن قراراتي تبقى دائما فنية، لقد تبادل كهربا الاستفزاز مع لاعبي الزمالك، وهذا يحدث في العالم كله، لكنه لاعب محترف، والضغوط ليست عذرا لأي سلوك غير رياضي".

وأشار "كهربا موهوب، ولكن الموهبة فقط لا تكفي، لابد أن يكون لائقا بدنيا ليكون قادرا على الأداء حتى آخر دقيقة، لم يكن جاهزا بشكل كاف عند انضمامه للفريق، والآن بات أفضل".

وكشف المدرب السويسري "نقلت لكهربا عدة رسائل في بداية انضمامه للفريق، حيث قلت له أمامك عمل كبير، لأنه كان بعيدا عن المباريات، وأن هناك لاعبين كثيرون يتمنون أن يتواجدوا في مكانه، ولكي تشارك أساسيا لابد أن تكون جاهزا بدنيا وفنيا لتنافس باقي زملائك".

وختم ريني فايلر تصريحاته "هنا تظهر هوية وشخصية اللاعب، لابد أن يكون مسؤولا عن نفسه قبل الجهاز الفني، خاصة بدنيا وعلى مستوى الاستعداد الفني".