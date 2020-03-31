الرئيس التونسي يقرر العفو عن 1420 محكوما عليهم

قرّر الرئيس التوني قيس سعيّد، إطلاق سراح 1420 محكوما عليهم، وذلك ضمن قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين.

وحسبما ذكرت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك القرار جاء خلال استقبال الرئيس التونسي، وزيرة العدل ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وجمال سحابة المدعي العام للشؤون الجزائية وإلياس الزلاق مدير عام السجون والإصلاح، بقصر قرطاج، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 2022 محكوما عليهم.

وكان سعيد، قرر بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلالن منح 1856 محكوما عليهم، عفوا خاصا ما أفضى إلى سراح 670 سجينا.

كما شدد رئيس الدولة، على تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة؛ للوقاية من فيروس كورونا.