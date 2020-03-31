محافظ كفرالشيخ يكرم 5 سيدات من الأمهات المثاليات بالمحافظة

كرّم جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة كفرالشيخ للعام 2020م، الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومنى أحمد حسين، مدير وحدة تكافؤ الفرص.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم اختيار 5 أمهات مثالية بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة وهنّ "حنان عبدالستار محمد، حورية علي محمد، امتياز السيد الغباري، هيام عبدالفتاح محمد، رقية هلال بدوى حميده".

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذا التكريم بمثابة تقدير رمزي للأمهات المثاليات كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق أولادها من أجل الوطن.