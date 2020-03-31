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ضجت الشرفات والنوافذ بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء أول أمس الأحد، بالغناء والموسيقى أثناء حظر التجوال؛ لرفع الروح المعنوية للأطباء المتوجهين لمساعدة المصابين بكورونا.

وبحسب "فرانس 24"، فإن المبادرة بعنوان "زقفة للأبطال" انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت دعما من صحفيين بارزين وفنانين أشهرهم المطرب اللبناني راغب علامة.

وقال مراسل "فرانس 24"، إنه بإحدى ضواحى العاصمة بيروت، خرجت سيدة في شرفتها مرتدية العلم اللبناني، وتغني النشيد الوطني، بينما يتبعها الجيران بالطبل على أوانى المطبخ والقدور.

وفى جهة أخرى، من بيروت قام المواطنون بالعزف والدق على الدرامز واستخدام الفوفوزيلا الزرقاء الصاخبة المعروفة فى مباريات كرة القدم، ورفعوا تلك تلك المشاهد على مواقع التواصل.

وقد قام بنفس حملات الغناء من البلكونات إيطاليون وفرنسيون من قبل ولكن لبنان هى أول دولة عربية تقوم بذلك.

وبلغ عدد إصابات كورونا فى لبنان 438 إصابة منهم 10 وفيات.

وقامت الحكومة اللبنانية بإغلاق الجامعات والمدارس وفرض حظر التجوال ليلا وذلك حتى 12 أبريل القادم وسط مخاوف عديدة من عدم استيعاب النظام الصحى اللبناني لمزيد من حالات الإصابة.