«صحة النواب»: قرارات الرئيس للأطباء تقدير لجهودهم الكبيرة في منع انتشار كورونا

المشد: العاملون بالمجال الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجة انتشار الفيروس.. والنقابة: ملتزمون بالمزيد من التضحيات

رحب أعضاء بلجنة الصحة في مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، والخاصة بالأطباء والعاملين في القطاع الطبي، والتي كان في مقدمتها زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية.

وقال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة في مجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي لأطباء مصر والعاملين فى القطاع الطبي، تدل على اهتمامه وتقديره للمجهود الذي يبذلونه، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف المشد في تصريحات لـ"الشروق"، أن تلك القرارات رسالة من الرئيس للعاملين في القطاع الطبي أن مجهودهم وعملهم يقدره الشعب ورئيس الجمهورية، معتبرًا أنه رمزي، فمهما كانت الأموال التي سُتدفع لهم لا تقدر بالمجهود والبطولات التي يقدمونها في تلك المرحلة.

وذكرت النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرئيس دائما يضرب المثل بأنه رجل المهام الصعبة، وراعي الأسرة المصرية، مضيفة أن تلك القرارات بمثابة تحفيز معنوي أكثر منه مادي.

وتابعت في تصريحات لـ"الشروق": "الأطباء هم خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار فيروس كورونا، ويبذلون جهودًا كبيرة، ورغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها، فُرض عليهم ترك أسرهم والتواجد فى المستشفيات لحماية المصريين. وناشدت أطباء مصر المهاجرين في دول أخرى بالعودة إلى بلدهم".

من جانبه، أوضح أمين عام نقابة الأطباء إيهاب الطاهر، أن الزيادة الصافية التي جاءت في قرارات الرئيس السيسي لأعضاء المهن الطبية -بعد خصم الاستقطاعات- ستتراوح بين 250 إلى 400 جنيه فقط، طبقا للفئة الطبية المستحقة.

وأضاف الطاهر، في تصريحات له أمس، أن هذه الزيادات المالية إن كانت جزءًا من حزمة إجراءات أخرى تتضمن زيادة حقيقية في بدل العدوى؛ "سيكون الأمر جيدا"، أما إذا كانت تقدير الدولة الوحيد لجهود الأطباء؛ "سيكون الأمر محبطا"، على حد تعبيره.

وتابع: "في جميع الأحوال، فإننا ملتزمون ببذل العطاء والتضحية في سبيل الوطن، خلال تلك اللحظات الدقيقة دون النظر لأي مقابل مهما كان، ولحين انتهاء هذه الغمة عن البلاد".

وقال رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ"الشروق"، إن صندوق المخاطر الذي أعلن عنه الرئيس السيسي غير معروف تفاصيل الصرف منه، وهل سيكون خاص بالأطباء فقط أم بباقي أعضاء المهن الطبية، متمنيا أن تكون هذه القرارات بداية، وليست نهاية، يتبعها زيادة في بدل عدوى الأطباء، بشكل عادل ومناسب لمجهودات الأطباء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين حاليا بمستشفيات العزل، والحميات، والصدر، والمعامل المركزية، على مستوى الجمهورية، على أن تُصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.