تايلاند تسجل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كوشرونا، بالإضافة إلى حالة وفاة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن وزارة الصحة القول، إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 1651 حالة، وحالات الوفاة عشر حالات.

وكان منتجع بوكيت التايلاندي الشواطئ قد أغلق شواطئه وفرض قيودا على القادمين من الخارج، كما يستعد لإغلاق مطاره، وذلك ضمن الجهود التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقد حظر حاكم بوكيت باكابونج تافيباتانا دخول وخروج جميع المركبات ابتداء من أمس الاثنين حتى 30 أبريل المقبل، كما أصدر أمرا بإغلاق مطار بوكيت من 10 حتى 30 أبريل المقبل