حظر زيارة دور المسنين وزيادة الفحوصات لاكتشاف المصابين بكورونا في السويد

حظرت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، زيارة دور رعاية المسنين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت زيادة أعداد الفحوصات للحالات المشتبه بها.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء.

وقالت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية، لينا هالينجرين، إنه يجب حماية الناس في دور رعاية المسنين من الفيروس كما "يجب ضمان عدم انتقال العدوى داخلها".

وحذر رئيس الوزراء ستيفان لوفين من أن الوضع في بلاده "يرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن".

وجدد لوفين رسالة الحكومة للمواطنين بالامتناع عن السفر، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأن يبقى الجميع في منازلهم سواء إن كانوا من المسنين أو في حالة ظهور أي أعراض ولو بسيطة عليهم.

وقررت الحكومة أيضًا زيادة فحوصات كورونا، وكلفت وكالة الصحة العامة و4 هيئات حكومية أخرى بالقيام بذلك.

وقال لوفين إنه تم إجراء حوالي 36 ألف فحص حتى أمس الأحد.

وأضاف لوفين أنه لا يزال من المهم إعطاء الأولوية للخدمة الصحية والمرضى الذين تم إدخالهم للمستشفيات.

وجاء الإعلان عن قرار الحكومة قبيل إعلان وكالة الصحة العامة أنها سجلت 180 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وحوالي 4 آلاف و400 حالة إصابة بالسويد.