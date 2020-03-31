ارتفاع إصابات كورونا في النمسا إلى 9772 والوفيات إلى 128 حالة

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في النمسا اليوم الثلاثاء إلى 9772 مصابا و128 حالة وفاة.. بينما تعافى 1095 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أن البلاد تعيش حالة "الهدوء قبل العاصفة" وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.. لافتة إلى فرض

استخدام الكمامات في محال المواد الغذائية اعتبارا من غد الأربعاء.

وأشار البيان إلى وجود أكثر من ألف حالة تخضع للعلاج في المستشفى.. كما يوجد 198 حالة في وحدات العناية المركزة.

وكانت الحكومة النمساوية قد أعلنت أمس الاثنين تشديد الإجراءات الصحية بسبب تصاعد وتيرة الإصابة بالفيروس وفي ظل المخاوف من تكرار السيناريو الإيطالي خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تقوم بحملات مداهمة للتجمعات؛ حيث تم تحرير أكثر من ألفي بلاغ ضد أشخاص خالفوا إجراءات الحجر الصحي بالمنازل.