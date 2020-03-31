الإمارات تنفذ 39 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطنيها في الخارج

أعلن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سعادة خالد عبد الله بالهول، عن تنفيذ 39 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الإمارات ومرافقيهم حتى الآن.

وأوضح في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن عدد من تم إجلاؤهم وصل إلى 1743 شخصًا، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ 25 عملية إجلاء أخرى، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في ظل التوجيهات العليا والمتابعة الحثيثة من قيادة دولة الإمارات لحماية مواطنيها من فيروس كورونا، وبالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثليلة للدولة في الخارج.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في دولة الإمارات، حتى مساء اليوم الثلاثاء، 611 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات خمس حالات وفاة.