أمريكا تقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا لرفع العقوبات عن البلاد

أعلن اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه إذا ما قامت الأطراف المتنافسة في فنزويلا بتشكيل حكومة انتقالية على أن تجري انتخابات ذات مصداقية في غضون سنة، فستكون الولايات المتحدة حينئذ ، على استعداد لرفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال بومبيو اليوم : "نعتقد أنها فرصة للشعب الفنزويلي"، مطالبا أطراف الأزمة بدراسة الاقتراح.

وتبدو هذه الخطوة بمثابة تراجع عن بعض المطالب الأمريكية الأكثر صرامة ، من خلال الاستمرار في السماح لحزب الرئيس نيكولاس مادورو بالمشاركة السياسية في تسوية لتقاسم السلطة مع المعارضة.

وأكد بومبيو أيضا أن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.