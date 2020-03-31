موسكو: تعافي 42 شخصا من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 70

تماثل 42 شخصا للشفاء من فيروس كورونا" كوفيد 19" بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، وسُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة.

وصرحت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية -في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- بأن 42 حالة تعافت من فيروس "كورونا".

وأضافت: "تعافى 42 شخصا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ 70 شخصا في موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد.