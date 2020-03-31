 موسكو: تعافي 42 شخصا من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 70 - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2020 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

موسكو: تعافي 42 شخصا من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 70

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:11 ص

تماثل 42 شخصا للشفاء من فيروس كورونا" كوفيد 19" بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، وسُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة.

وصرحت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية -في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- بأن 42 حالة تعافت من فيروس "كورونا".

وأضافت: "تعافى 42 شخصا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ 70 شخصا في موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك